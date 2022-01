Así es el yate de 6 millones que David y Victoria Beckham presumen en Miami

Tras haber abandonado el fútbol, David Beckham aprovecha cada oportunidad que tiene para hacer negocios y pasarla bien. El ex deportista ha invertido en un sin fin de empresas, e incluso ha incursionado en la industria de cannabis. A sus gustos, se le suma uno nuevo; un yate lujosísimo que está disfrutando junto a su mujer e hijos en Miami, y del cual hizo alarde en redes sociales.

Junto a Victoria Beckham, sus hijos y los padres de la diseñadora, navegaron la costa de la Florida con esta soñada embarcación. Estas "vacaciones" fueron la excusa perfecta para celebrar el 22 aniversario de David y Victoria Beckham.



El yate en cuestión se llama Seven en honor al número que durante años el ex futbolista llevó en su casaca, también es el segundo nombre de su hija pequeña, Harper. ¿Sobre el yate?Se trata de un barco de la marca Ferretti, una de las que más prestigio tienen en este tipo de vehículos, que, según informa el diario 'The Sun', cuenta con 30 metros de eslora y estaría valorado en unos 5 millones de libras, es decir, casi 6 millones de euros. No obstante, no es uno de los más lujosos que tiene disponibles la marca y se define por su estilo minimalista.

Según trascendió, la nave tiene capacidad para de diez a quince personas y varios camarotes en forma de suite en los que descansar con su propio baño y balcón con vistas. El yate de David Beckham cuenta además con grandes espacios comunes en los que poder disfrutar de comidas en familia, así como zonas para tomar el sol o pasar ratos de ocio. Todo dispuesto a gusto personal del propietario puesto que ha sido él quien se ha encargado de diseñarlo.

Según contó dicho medio inglés, David compró el Ferretti después de una visita a la sede del astillero en Forli durante el verano. De hecho, se le pudo ver a bordo de un superyate de 10 millones de libras en el puerto de La Spezia, pero él finalmente se decantó por algo menos ostentoso y más acogedor que cumpliera con todas sus necesidades para disfrutar de un paseo en barco tranquilamente. Así, comenzó el proceso de fabricación.

"David parecía extasiado cuando se hizo a la mar a bordo de su reluciente bote. Ha querido un yate durante mucho tiempo y no podría estar más feliz con su nuevo juguete", contaba un testigo a 'The Sun'.



Este deseo por ser propietario de un barco habría surgido, al parecer, a raíz de las agradables jornadas de sol y mar de las que habría disfrutado la familia Beckham junto a Elton John las pasadas vacaciones en la Costa Azul. Ambos mantienen una estrecha relación de amistad con el cantante.