Así está hoy Mark Sloan, uno de los galanes de Grey's Anatomy que volvió en la nueva temporada

Mark Sloan fue uno de los galanes más populares de Grey's Anatomy. Eric Dane interpretó al cirujano plástico que tuvo varias aventuras durante la serie que también protagonizaron Patrick Dempsey y Ellen Pompeo.

El médico interpretó una de las historias de amor principales de la ficción con Lexie Greys (Chyler Leig), hermana de Meredith Grey pero deja la serie en la temporada 9 donde tiene un trágico final.

A pesar de abandonar Grey's Anatomy, el actor regresa en la 17ª temporada y reaparece en los sueños de Meredith.

"Pensé que era una gran idea. Pensé que tenía sentido, considerando las circunstancias. Quiero decir, si alguna vez vas a traer de vuelta a Mark Sloan, supongo que con Meredith en coma, es una buena forma de que ella lo vea. Entonces, no fue una venta difícil y tenía sentido", dijo Eric Dane sobre este retorno.

Luego, sobre las versiones de mal vínculo entre sus compañeros de rodaje aseguró haberse sentido muy cómodo de volver a encontrarlos.

"Fue como si nunca me hubiera ido. Fue un gran día en la playa. Amo a esa gente. Pasé una parte importante de mi vida con esas personas, haría casi cualquier cosa por ellos", expresó.

Quién es Eric Dane, el intrépido Mark Sloan de Grey's Anatomy

Eric Dane tiene 48 años y, además de interpretar a Mark Sloan, también encarnó uno de sus papeles más conocidos, el de Jamie Madrox en X-Men: The Last Stand (2006).

Además, participó del filme Wedding Wars, Marley & Me (2008), Valentine's Day (2009), A la deriva, La muerte o Burlesque (2010). Uno de sus últimos papeles fue en Euphoria en 2014.

Eric Dane protagonizó un verdadero escándalo cuando se filtró un video sexual junto a su esposa de ese entonces, Rebecca Gayheart y otra mujer, también ligada al entretenimiento, Kari Ann Peniche.

"He pensado mucho sobre qué respuesta tenía que dar cuando me preguntaban por ello. Y lo cierto es que echando la vista atrás no estoy tan seguro de que fuera un error", dijo sobre el video.

"Éramos tres adultos que hacíamos eso de manera consentida. Y una de ellas, mi mujer. No estábamos haciendo nada malo", añadió.

AM