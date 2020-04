VIDEO | La burla de Brad Pitt a Donald Trump que se hizo viral

En una aparición sorpresa, Brad Pitt hizo un divertido sketch para Saturday Night Live, el célebre programa de humor estadounidense, en donde se burló de los dichos de Donald Trump frente a la pandemia.

El galán de Hollywood interpretó al doctor Anthony Fauci, que está al frente de la crisis sanitaria en los Estados Unidos, y quien ha criticado públicamente al presidente.

“Primero, me gustaría agradecer a todas las mujeres mayores en Estados Unidos que me han enviado correos electrónicos de apoyo, inspiradores y a veces gráficos”, dijo Pitt lookeado como Fauci. "Sí, el Presidente se ha tomado algunas libertades con nuestras directrices", continuó el actor.

Luego, se mostraron videos de Trump hablando sobre el brote. En el primero, dijo que el país tendría una vacuna “relativamente pronto”. "Es una frase interesante. ¿Relativo a toda la historia de la tierra? Claro, la vacuna llegará muy rápido. Pero si fueras a decirle a un amigo, ‘Llegaré relativamente pronto’ y luego aparecieras un año y medio después, bueno, tu amigo podría estar relativamente enojado”, se burló Pitt.

El siguiente video mostraba a Trump diciendo que el virus desaparecería como un milagro. “¡Un milagro sería genial! ¿Quién no ama los milagros? Pero los milagros no deberían ser el Plan A”, dijo el actor en su interpretación como el notable médico.

Después de eso, Pitt se sacó la peluca y los anteojos y aseguró: “Y al verdadero Dr. Fauci, gracias por su calma y su claridad en este momento desconcertante (...) y gracias a los trabajadores médicos, socorristas y sus familias por estar en primera línea”.

And now, a message from Dr. Anthony Fauci. #SNLAtHome pic.twitter.com/LYemNAWaAT