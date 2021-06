Cameron Diaz reapareció en público tras ser mamá y mostró por primera vez a su hija

Cameron Diaz disfrutó de una salida en familia y se mostró por primera vez junto a la pequeña Raddix y su marido, Benji Madden.

En las imágenes que compartió el sitio Guacamouly.com, la actriz de 47 años disfrutó de una cena en Petit Troir Valley, en Sherman Oaks. Relajada, la diosa lució un estilo casual para su outfit y eligió buzo, jeans, zapatillas.

Cameron Diaz lució un look casual para su salida en familia. Foto: Guacamouly.com.

Su marido, el líder de la banda Good Charlotte, mostró su particular estilo con gorra, buzo batik y jeans. En las fotos se puede ver a la pequeña Raddix, de un año y medio, en los brazos de su papá con un particular look de rayas y bluza azul.

Raddix Madden junto a Benji Madden. Foto: Guacamouly.com.

Esta es la primera vez que la pareja decide mostrarse en pùblico tras el nacimiento de la niña, en febrero de 2020. Luego de la llegada de la pequeña, Cameron Diaz decidió alejarse de la actuación y dedicarse a la producción de su propia línea de vinos.

Así empezó la historia de amor de Cameron Diaz y Benji Madden

Cameron Diaz y Benji Madden se conocieron gracias a Nicole Ricchie y Joel Madden, quienes organizaron una cena que los unió para siempre.

Después de esa reunión, la actriz quedó impactada por el músico y, según reveló en una entrevista, se preguntó: "¿Cómo es que no sabía de él antes? Nunca habíamos estado en el mismo círculo". Lo cierto es que el flechazo fue inmediato y comenzaron su relación en mayo de 2014.

Benji Madden y Cameron Diaz se casaron en enero de 2015. Foto: Guacamouly.com.

Tal fue el flechazo que, a inicios de 2015, decidieron casarse. "Sabes, nada importa ahora que tengo a mi esposo. Nadie se compara [a él]. Nos casamos en nuestra sala de estar frente a nuestros amigos. Tuvimos una pequeña fiesta en nuestro patio trasero en la cancha de tenis”, contó Cameron sobre ese especial momento.

AM