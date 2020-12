Carol Sutton, actriz de "Magnolias de Acero" y "Historia Cruzadas", murió de Covid-19

La actriz Carol Sutton, quien hizo apariciones en "Steel Magnolias" y "Queen Sugar", murió el jueves por la noche por complicaciones de Covid-19. Ella tenía 76 años. La actriz de 76 años pasó sus últimos meses en la Touro Infirmary en Nueva Orleans, donde fue tratada por el virus.

El alcalde de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, confirmó la muerte de Sutton. “Carol Sutton era prácticamente la reina del teatro de Nueva Orleans, habiendo adornado los escenarios de la ciudad durante décadas”, escribió. “El mundo puede reconocerla por sus actuaciones en películas y televisión, ya sea en 'Treme' o 'Claws', o 'Runaway Jury' o 'Queen Sugar', pero siempre recordaremos su imponente presencia en el escenario, sus personajes ricamente interpretados y el corazón cálido que compartió con sus compañeros de reparto y equipo en producciones como '4000 Miles' y 'A Raisin in the Sun'. Que descanse en la perfecta paz de Dios ”.

Carol Sutton was practically the Queen of New Orleans theater, having graced the stages across the city for decades. The world may recognize her from her performances in movies and on TV -- whether it's "Treme" or "Claws," or "Runaway Jury" or "Queen Sugar" --⤵️ pic.twitter.com/ODsTh9PrTg — Mayor LaToya Cantrell (@mayorcantrell) December 11, 2020

Sutton apareció en un episodio de "Queen Sugar" ambientado en Louisiana e interpretó a la enfermera Pam en la película de comedia de 1989 "Steel Magnolias", protagonizada por Sally Field y Dolly Parton. Más recientemente, se destacó en "True Detective" y "Lovecraft Country".

Desde su debut a finales de la década de 1960 en las producciones del Dashiki Project Theatre, Sutton ha actuado en escenarios de Nueva Orleans en producciones como "The Last Madam", "Native Tongues" y "A Raisin in the Sun".

Hizo su debut en pantalla en 1974 con "La autobiografía de la señorita Jane Pittman" y apareció en las películas "Monster’s Ball," Ray "y" The Help ", entre otras.

On behalf of the QUEEN SUGAR family, we celebrate the life of the stellar Carol Sutton. It was our honor to welcome this veteran actress of stage + screen to our show as Aunt Martha in Episode 409, “Stare at the Same Fires.” We bless her. May she rise and rest in peace and power. pic.twitter.com/OMbRExLvMz — Ava DuVernay (@ava) December 12, 2020

Ava DuVernay, creadora de la serie "Queen Sugar", también celebró la carrera de Sutton, tuiteando: "Fue un honor para nosotros dar la bienvenida a esta actriz veterana del escenario y la pantalla a nuestro programa como la tía Martha en el episodio 409, 'Stare at the Same Fires. 'Que ella se levante y descanse en paz y poder ".