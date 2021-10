Como Camilo y Evaluna: 5 parejas de famosos que también duermen en camas separadas

Si bien Camilo y Evaluna Montaner confesaron que tuvieron que dormir en camas separadas de forma transitoria porque en el hotel en el que se estaban hospedando no había habitaciones dobles disponibles, lo cierto es que hay varias parejas de famosos que deciden no compartir habitación de forma habitual.



Algunos se animan a tomar esta determinación por su bienestar, ya sea porque no descansan lo suficiente al compartir el espacio del sueño. Ya sea a causa de los ronquidos o porque simplemente los horarios dispares hacen que sea casi imposible la convivencia.







Desde CARAS te contamos cuáles son algunas de las parejas que han decidido dormir en habitaciones separadas.

David y Victoria Beckham

Están juntos desde hace más de 20 años y al parecer esta formula les funciona. David y Victoria Beckham disfrutan de la vida en familia y del amor que se tienen, sin embargo procuran respetar los espacios personales.







Es así como no solamente la pareja duerme en habitaciones separadas, sino que además se las han ingeniado para que su mansión sea diseñada con un ala para cada uno.



Es así como David y Victoria respetan sus espacios y -de no quererlo- ni se cruzan.

Helena Bonham Carter y Tim Burton

A pesar de que ya no están juntos, Helena Bonham Carter y Tim Burton fueron unos de los pioneros en implementar el dormir en cuartos separados.







Su decisión fue producto de la cantidad de tiempo que compartían en el set. Para este dúo era mucho tener que lidiar con la convivencia además del espacio de trabajo y es por eso que al llegar a su casa lo único que querían era un poco de privacidad y silencio.

De hecho, cada uno tenía su propio hogar, en dos propiedades contiguas en Belsize Park.

​Kevin Jonas y Danielle Deleasa

En el caso del cantante y su mujer, un factor bastante molesto los llevó a tomar la decisión.



Según dicen, Kevin Jonas ronca tanto que su mujer tuvo que priorizar su descanso. Es por eso que duermen en camas separadas.Decisión que no les ha evitado formar una hermosa familia.







“Ambos están totalmente enamorados, pero Danielle no puede soportar los ronquidos de Kevin así que ha empezado a dormir en la habitación de los invitado. Empezó como algo normal.”, reveló una fuente a poco tiempo que la pareja diera el sí en 2009.



"El tema de los ronquidos se ha convertido en objeto de broma entre los amigos de la pareja", aseguraba.

La reina Isabel y el príncipe Felipe

Desde 1947, hasta el fallecimiento de él, la reina Isabel y el príncipe Felipe compartieron su vida en matrimonio. Sin embargo, nunca pasaron las noches en un mismo dormitorio.







Así es, la pareja real dormía en recámaras separadas. ¿El motivo? Es una tradición bastante común en la aristocracia británica. En Inglaterra, la clase alta siempre tiene habitaciones separadas.



Eso sí, podrían haber elegido unirse en un mismo cuarto, cuestión que no está prohibida por protocolo. Pero al parecer en el caso de estos dos, funcionaba mejor con habitaciones separadas.

Melania Trump y Donald Trump

Durante su estadía en la Casa Blanca, Melania Trump y Donald Trump durmieron en camas separadas. Siendo así, una de las pocas parejas presidenciales que no han compartido dormitorio.





La ex primera dama no sólo permanecía durante sus días en cuartos totalmente diferentes a los que usaba Donald Trump, sino que además decidió ubicarse en una planta diferente a la que residía su marido.





Es de público conocimiento la incomodidad que Melania sufría al vivir en este histórico edificio, que si bien contaba con infinidades de metros, la mujer del ex presidente de los Estados Unidos no podía disfrutar de ellos con libertad.



Por ejemplo, no podía caminar por los jardines del complejo cuando tenía ganar, abrir una ventana sin la autorización del Servicio Secreto o regular la calefacción a su antojo.