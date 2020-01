Comparan a una actor con un perro y la foto se hizo viral

A pesar de que no es un asiduo usuario de las redes sociales, el reconocido actor Seth Rogen se pronunció en Twitter por una foto viral que se convirtió en un verdadero furor.

Se trata de la foto de un cachorro sonriendo, que, según sus seguidores, es muy parecido a él.

"He recibido docenas de menciones en las que me comparan con este perro y no podría sentirme más halagado", escribió en su cuenta de Twitter. ç

I’ve been tagged by dozens of people saying I look like this dog and I couldn’t be more flattered. https://t.co/x0y3fFmeMd