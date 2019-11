Drogas, alcohol y un polémico matrimonio: las duras confesiones de las hijas de Demi Moore

Semanas atrás, Demi Moore presentaba su autobiografía Inside Out, donde habló por primera vez de sus adicciones y de su problemático matrimonio con Ashton Kutcher. Tras las revelaciones de la actriz, sus hijas Rumer, Tallulah y Scout Willis, fruto de su relación con Bruce Willis, rompieron el silencio sobre cómo vivieron esos años oscuros y porqué llegaron a odiar tanto a la joven pareja de su madre.

“Lo que pasó es que mi madre tuvo una recaída cuando yo tenía 9 años y nadie en mi familia hablaba sobre eso. Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando porque ella había estado sobria durante toda mi infancia y después empezó a beber otra vez”, contó Tallulah en Red Table Talk, el programa que conduce Jada Pinkett Smith, Willow Smith y Adrienne Banfield-Jones.

“Desarrollé y alimenté una narrativa por la que ella no me quería. De verdad lo creía. Y sé que me quiere, cien por cien, pero en ese momento te sientes herida y no puedes soportar que alguien que te ama te haga daño y escoja a otros por encima de ti”, agregó la joven, quien al igual que su madre, desarrolló una fuerte adicción a los 14 años, y un año después, a los 15, casi muere por una “intoxicación etílica”. "No tenía en cuenta mi vida, no me importaba", reveló.

Por su parte, y mientras Scout y Tallulah se distanciaban de Demi, Rumer fue la que se encargó de mantenerla en pie mientras continuaba su oscuro camino. Tras la ruptura de Moore con Kutcher en 2013 luego de perder un embarazo de seis meses, fue quien llamó al 911 cuando la actriz ingirió peligrosas dosis de marihuana mezclada con óxido nitroso durante una fiesta. De hecho, fue quien debió meter a su madre en rehabilitación: "Fue lo más terrorífico que tuve que hacer en mi vida”, reconoció.