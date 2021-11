Conmoción por la muerte de Heath Freeman, de la serie Bones

El actor Heath Freeman, conocido por su participación en la serie Bones fue encontrado muerto en su casa de Texas.

La noticia fue confirmada por su representante aunque no se revelaron más causas de la partida.

"Estamos realmente devastados por la pérdida de nuestro amado Heath Freeman. Un ser humano brillante, con un espíritu intenso. Nos deja una huella imborrable en el corazón. Su vida estuvo llena de profunda lealtad, afecto y generosidad hacia su familia y amigos, así como por un extraordinario entusiasmo por la vida”, dice el comunicado de su manager.

Heath Freeman

“Estaba extremadamente orgulloso de su reciente trabajo cinematográfico y estaba muy emocionado por el próximo capítulo de su carrera", agregó.

Heath Freeman estudió actuación y cine en a Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York y en la Universidad de Texas, en Austin. Su primer trabajo en fue en 2001, cuando participó en un episodio de ER. También formó parte de los elencos de series como NCIS, The Closer, Without a Trace y Raising the Bar.

Heath Freeman