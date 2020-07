La declaración de Danna Paola sobre Tini Stoessel, en medio de rumores con Sebastián Yatra

Danna Paola fue señalada como la tercera en discordia entre Tini Stoessel y Sebastián Yatra antes de que la pareja confirmara su separación. Pero la artista mexicana se encargó de aclarar que nada pasa entre ellos y que su unión es meramente laboral.

El músico colombiano y la protagonista de Elite lanzaron un tema juntos "No bailes sola" y los rumores se intensificaron. Sin embargo, ambos se encargaron de desmentir las versiones y hasta la misma Danna hizo sorpresivas declaraciones sobre Tini.

"Yo la respeto muchísimo, me encanta su música. Yo creo que estamos en un punto en el que tenemos que respetarnos, aunque no la conozca personalmente o no sea mi amiga, hay un respeto de por medio por el simple hecho de ser mujer", dijo en una entrevista con Telemundo para el programa Suelta la sopa.

"Entre mujeres hay que apoyarnos, que no deba de haber odio y que por favor entre fandoms no haya odio porque el mundo necesita más amor", dijo y volvió a aclarar que entre ella y Yatra no pasa nada. "Somos colegas, somos dos artistas que están colaborando en una canción y que justamente estamos disfrutando este proceso".