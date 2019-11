¡Bomba en Hollywood! Se revelaron detalles del romance secreto entre John F. Kennedy y Audrey Hepburn

Audrey Hepburn y el presidente más recordado de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, fueron protagonistas de un romance de película. Eso afirma ahora el libro Jack and Jackie: Portrait of an American Marriage ( Jack y Jackie: retrato de un matrimonio americano), escrito por Christopher Andersen.

Para su libro, Andersen realizó entrevistas con fuentes cercanas a los Kennedy. De esas entrevistas el autor logró saber que la diva del cine era para el mandatario una "simplemente exquisita". Al parecer, al presidente le sedujo "el lado sexy, muy sexy, muy travieso" de la estrella de cine. A Kennedy, le gustaba mantener sus encuentros, que se repitieron en varias ocasiones, lejos de la prensa, pero especialmente que Hepburn le mostrara una imagen totalmente diferente a la que daba en sus películas, la de la simple chica correcta y elegante.

“Se las arreglaron para mantener su asunto fuera de la prensa, y el hecho de que fuera clandestino solo lo hizo mucho más intenso”. Corría el año 1954. Él estaba casado con Jackie y era senador; ella estaba soltera y acababa de ganar un Oscar por Vacaciones en Roma

"Me acuerdo de Audrey Hepburn y recuerdo cómo toda la oficina se quedó impresionada cuando ella entró. Era grácil como un cisne y llevaba un paraguas rojo, muy largo y fino", recuerda Mary Gallagher, entonces secretaria de la oficina de Kennedy.

Según el libro, la actriz era "extremadamente inteligente, culta y muy divertida". "Audrey tenía esa risa contagiosa que se podía ver en pantalla, pero también ese lado sexy oculto que el público nunca vio", explica el autor.