Dolor por la muerte de Sidney Poitier, una leyenda de la era dorada de Hollywood

Hollywood está de luto tras la muerte de Sidney Poitier, una leyenda de la época dorada del cine quien rompió las barreras raciales al convertirse en el primer hombre afroamericano en ganar el Oscar al mejor actor por su papel en “Lilies of the Field”.



El artista falleció a los 94 años confirmó este viernes Eugene Torchon-Newry, director general interino del Ministerio de Relaciones Exteriores de las Bahamas, de donde era originario el actor.

"Era un icono, un héroe, un mentor, un luchador, un tesoro nacional”, dijo por su parte el viceprimer ministro de Bahamas, Chester Cooper, en su página oficial de la red Facebook.

Poitier tuvo una carrera de 71 años y destacó en películas clásicas de Hollywood como “A Raisin in the Sun”, “Guess Who’s Coming to Dinner” y “Uptown Saturday Night”.



El actor también es recordado por formar parte del elenco de El chacal (The Jackal), de 1997 que se puede ver en Amazon Prime Video y es protagonizada por Bruce Willis y Richard Gere.

Nacido en Miami el 20 de febrero de 1927, Sidney fue criado en una granja de tomates en las Bahamas, y durante toda su vida luchó contra la pobreza, el analfabetismo y la segregación. Fue un ejemplo para muchas estrellas afroamericanas al ser uno de los pocos de tener acceso a grandes producciones de la meca del cine que lo consagrarían como un respetado intérprete.