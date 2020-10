Donald Trump y su esposa Melania dieron positivo por coronavirus

Donald Trump y su esposa, Melania, dieron positivo en coronavirus, según anunció el presidente este viernes. Por estos motivos, el mandatario estadounidense decidió suspender los actos de campaña aunque seguirá activo en sus funciones.

"Esta noche, Melania y yo dimos positivo por Covid-19. Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Lo superaremos JUNTOS!", escribió Trump en Twitter.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!