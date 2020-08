El drama del youtuber Shin Tae que se prendió fuego en vivo

Un juego se transformó en tragedia cuando el influencer Shin Tae II, más conocido como Angry Korean gamer jugó durante más de tres horas a Full Guys y, al haber perdido en la partida, sus seguidores le impusieron la penalización de prenderse fuego los genitales en vivo que le dejó quemaduras de segundo grado en sus partes íntimas.

Shin Tae es conocido por sus transmisiones en directo en los videojuegos. Su euforia es característica en cada una de sus partidas y siempre redobla las apuestas.

