El millonario regalo de George Clooney a sus mejores amigos

El actor George Clooney tuvo un noble gesto con aquellos amigos que estuvieron junto a él en diferentes momentos clave de su vida y por ese motivo decidió regalarles 1 millón de dólares a cada uno de ellos.

Si hay algo que no le falta al galán, es dinero y, a juzgar por los hechos, la generosidad también es otro de sus preciados bienes.

Hace algunos años, el actor de 59 años junto a su amigo Rande Gerber, fundaron la marca de Tequila "Casamigos" y después de un tiempo ambos decidieron venderla. El dinero obtenido por la venta de la empresa fue de 1.000 millones de dólares que se repartieron entre los socios pero George decidió destinar parte de ese monto a 14 amigos que fueron su sostén durante años en su vida y su carrera.

"Si de repente me atropella un autobús, todos ellos aparecerán en mi testamento. Entonces pensé que era mucho mejor no esperar a que eso suceda y darles el dinero ahora", confesó George Clooney

Casado con Amal Alamuddin y papá de los mellizos Alexander y Ella, reflexionó: "Estos amigos son los que estuvieron siempre a mi lado. Dormí en sus casas en mis peores momentos y muchos de ellos me prestaron dinero cuando yo no lo tenía. Si no hubiera sido por mis amigos no había logrado nada de lo que tengo ahora".

Así fue que George Clooney entregó la suma en efectivo en un coqueto maletín de la marca Tumi, otorgando al presente un detalle de glamour.