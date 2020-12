Neymar realizará una fiesta en Brasil y una famosa argentina es la invitada de lujo

Neymar generó una verdadera polémica en Brasil. El exitoso deportista realizará una mega fiesta para celebrar el Año Nuevo a la que asistirá una reconocida cantante argentina.

Emilia Mernes, ex integrante de Rombai, fue una de las invitadas de lujo a la celebración. Según informaron en LAM, la joven artista mantiene una relación "sexual" con el deportista desde hace un año.

"No es la novia. Tienen un vínculo sexual desde hace un año. Él la vio por Instagram y le encantó. Es un touch and go”, comentó Yanina Latorre en el programa de Ángel de Brito.

La tertulia del prestigioso futbolista despertó una serie de polémicas debido al avance del Coronavirus en el país carioca. Lo cierto es que Neymar tiene previsto una serie de protocolos y los 500 invitados que asistirán se realizarán un hisopado unas horas antes. Además, aseguraron que la idea del futbolista es tener su propio carnaval.

Emilia, por su parte, no hizo referencia alguna a este romance pero, según se puede ver en su Insta Stories, viajó a Brasil con Lizardo Ponce, ex participante del Cantando.

“Sos un falso y un mitómono. Sé todo de Brasil”, le dijo Yanina a su amigo después de tener este dato.