Emily Ratajkowski confirma que está embarazada

Considerara una de las mujeres más hermosas del mundo, Emily Ratajkowski hoy paralizó las redes con una dulce noticia: la modelo está embarazada. En pareja con Sebastian Bear-McClard, con quien se casaron en 2018, esperaa a su primera hijo.

La joven y bella top model confirmó la noticia desde sus redes sociales tras darle una entrevista a la revista Vogue, con quien realizó una "tapa" digital en la que se la ve con su incipiente pancita.





Asimismo, compartió imágenes en los que se ve el crecimiento de su vientre, en un video dirigido por Lena Dunham y que capta a Emily Ratajkowski en la intimidad de su casa y esperando con ansias la maternidad. “El embarazo es una soledad innata; es algo que una mujer hace por sí misma, dentro de su cuerpo, sin importar cuáles sean sus circunstancias ", sostuvo.

El motivo por el que Emily Ratajkowski no revelará el sexo de su bebé

En un extenso texto, la joven expuso los miedos de convertirse en madre y de traer una nueva persona a este mundo. Así como también, "Em" explicó que no sería apropiado hablar de géneros ya que ella no es la que tiene el control sobre su bebito, sino que este al crecer será quien decida "quien" ser.



“¿Quién será esta persona? ¿De qué tipo de persona nos convertiremos en padres? ", argumentó la top model.







Ratajkowski sumó sobre el hecho de no saber qué tipo de persona será su hijo en un futuro: "Solía ​​usar el pensamiento mágico cada vez que quería que algo saliera de cierta manera. Ahora, sin embargo, no trato de imaginarme una manta rosada o azul en mis brazos. Me siento demasiado honrada como para tener falsas nociones de control. Estoy completa e innegablemente impotente cuando se trata de casi todo lo relacionado con mi embarazo: cómo cambiará mi cuerpo, quién será mi hijo. Pero estoy sorprendentemente despreocupada. En lugar de sentir miedo, siento una nueva sensación de paz. Ya estoy aprendiendo de esta persona dentro de mi cuerpo. Estoy llena de asombro.", finalizó.