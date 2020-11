A los 28 años, encuentran muerto a Bobby Brown Jr., hijastro de Whitney Houston

Bobby Brown Jr., hijo de Bobby Brown e hijastro de Whitney Houston, fue encontrado muerto este miércoles en su casa de Los Ángeles, confirmaron fuentes policiales a Fox News.

Las autoridades detallaron que descubrieron el cuerpo de Bobby Brown Jr, de 28 años, tras responder a una llamada de emergencia médica. Hasta ahora se desconoce la causa del fallecimiento, sin embargo, la policía afirmó que no cree que fuera una muerte violenta.

Tras conocer la trágica noticia, su hermano, Landon, compartió una foto en blanco y negro de Bobby Brown Jr. en Instagram con el mensaje: "Te amaré por siempre, King".

El padre del joven estuvo casado con la cantante Whitney Houston, quien falleció en 2012 cuando tenía solo 48 años. La única hija de la pareja, Bobbi Kristina Brown, fallecía en julio de 2016 a los 22 años, tras permanecer más de seis meses en coma.



A principios de 2020 se conocía que quien había sido su novio -que además era hijo adoptivo de la cantante- Nick Gordon, de 30 años, también había muerto. Los tres fueron fallecimientos trágicos, a edades tempranas y todos relacionados con las drogas.

Bobby Brown Jr fue una de las más grandes estrellas del R&B de los 90, tanto como solista como con su banda New Edition, inventor del "New Jack Swing" y ganador del Grammy, tuvo siete hijos: Landon, La'Princia, Bobby Jr., Casius, Bobbi Kristina, Bodhi y Hendrix Estelle Sheba.



El cantante de "My Prerogative" tampoco ha escapado de la polémica. Bobby Brown Jr desde siempre estuvo involucrado en problemas con el alcohol y situaciones confusas con la policía.

Fuerza a la familia de Bobby Brown Jr.