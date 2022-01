Evaluna Montaner confesó cuál es la tradición familiar que más detesta y que intentará no inculcar a Índigo, su bebé en camino.

La esposa de Camilo Echevery aseguró que detesta que en cada cumpleaños, el homenajeado "estampe" su cara sobre la torta, después de soplar las velitas.

"Lo odio, no me gusta. Me asusta, es traumático, me hace sentir claustrofóbica, como que me deja pensando: ‘Vos, que sos mi hermano, me hiciste esto’. Es como que no puedo respirar”, dijo en su entrevista para el podcast En la sala.

Evaluna confesó que romperá con una tradición de la familia Montaner

“Era una tradición familiar que odiaba, pero lo dejaron de hacer por respeto a hacia mí. Espero que jamás vuelva a pasar. Espero que a mi hijo no le guste eso”, agregó.

Cuándo nacerá Índigo, el primer hijo de Evaluna

El nacimiento del primer hijo de Evaluna y Camilo es uno de los más esperados por los fanáticos de la pareja. En noviembre, la pareja confirmó la llegada del bebé con una canción con su nombre, Índigo, pero el sexo y cuándo nacerá el pequeño o pequeña se mantiene en la más absoluta reserva.

Evaluna no confirmó qué semana de embarazo atraviesa.

Sin embargo, fue Ricardo Montaner quien metió la pata y dio pistas de cuándo será el mes que llegará el retoño. "No quería despedir el 2021 sin agradecer en público a Dios primeramente por este año, por las veces que me debe haber salvado la vida, las veces que te debe haber salvado a ti de algo malo, tampoco quería despedirme sin recordar a toda la gente que se nos fue, a todos los que pasamos por la tristeza de perder a un ser querido cercano" dijo el músico en sus redes sociales antes de terminar el año.

" Va a ser un año maravilloso para todos, yo espero que para ti también sea un año hermosísimo, yo estoy esperando la llegada de un nieto o nieta en el mes de abril - final de marzo”, agregó el músico revelando el misterio.

¡Qué ansiedad!