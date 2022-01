Falleció Meat Loaf, el cantante de “Bat Out Of Hell”

Redes

Hace algunas horas, el mundo del rock se vió golpeado por la triste noticia del fallecimiento de Meat Loaf, el vocalista de “Bat Out Of Hell”. A los 74 años el famoso cantante partió de este mundo.

Su familia confirmó el deceso a través de la página de Facebook del artista donde escribieron: “Nuestros corazones están rotos al anunciar que el incomparable Meat Loaf falleció esta noche teniendo a su esposa Deborah al lado. Sus hijas Pearl y Amanda y sus amigos más cercanos estuvieron con él durante las últimas 24 horas”.

Durante su carrera musical, Meat Loaf fue partícipe del álbum éxito de “Bat Out Of Hell”, que vendió más de 100 millones de copias en todo el mundo. Lo que lo coloca en un lugar de prestigio a nivel ventas de discos y éxito musical en el ambiente del rock.

El nombre real del artista era Marvin Lee Aday, su padre fue quien le puso el apodo de “Meat”, ya que nació rojo como la carne y “Loaf” significa “pastel”, esa ocurrencia fue creación de un entrenador que tuvo en la secundaria cuando jugaba al fútbol.

El primer disco de “Bat Out Of Hell”, sigue encabezando el top ten de los discos más vendidos, compartiendo el ránking con nada más ni nada menos que con Whitney Houston, Michael Jackson y The Eagles. Sin dudas, la muerte de Meat Loaf, es una gran pérdida en el mundo de la música.