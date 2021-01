Gael García Bernal despidió a su padre fallecido por fibrosis pulmonar

Con un extenso y emotivo mensaje, el actor Gael García Bernal, despidió a su padre José Ángel García Huerta, fallecido el pasado 22 de enero, por complicaciones sufridas tras una afección de fibrosis pulmonar que padecía desde hacía varios años.

El ex de Dolores Fonzi, se manifestó en su red de Instagram recordando importantes momentos compartidos con su padre, también actor y director: "Por ahí terminaba lastimándose la rodilla haciendo saltos mortales, divirtiendo a todos los niños que nos vio crecer", en otro fragmento decía: "Bailaba muy bien y hacía del peor chiste algo muy gracioso. Ambas son aptitudes que espero poder heredar de él", dijo con orgullo en su cuenta oficial de Instagram.

También evocó: "Recuerdo juntos al cometa Halley, recuerdo leer juntos historias de México antes de que pasara el autobús escolar. Recuerdo tantas cosas que sólo caben en la poesía del recuerdo".

Para finalizar dijo emocionado: "No puedo dimensionar en palabras el cariño y la paz que sentía cuando volvía de dar función. Me daba un beso en la frente y, como dice la canción, The mosnter´s gone. He´s on the run and your daddy is here".

El reconocido actor de "Diarios de motocicleta", "Amores perros" y "Vidas privadas", entre otros innumerables y destacados trabajos actorales agradeció las innumerables manifestaciones de apoyo y cariño de familiares, amigos y seguidores: "Gracias a todos por las muestras de cariño que me han dado y que han comunicado al éter. Ha sido muy bonito saber que le hizo mucho bien a tantísimas personas. Me encanta escuchar que a todo el mundo le parecía muy divertido y generoso. Sé que ahora habrá un haz de luz que rebote el sonido más tierno en el foro Sor Juana en la UNAM. Ahí donde me cuidaron mientras aprendí a caminar", y finalizó: "Aplaudo de pie a mi padre que era un actor de alas rotas en esquirlas de aire, en su torpe andar a tientas por el lodo".