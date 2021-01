Elizabeth "la Negra" Vernaci dio positivo de Coronavirus luego de que otras personalidades radiales contrajeran el virus. La locutora argentina tuvo síntomas el último jueves y decidió aislarse hasta saber el resultado.

Cabe recordar que la presentadora perdió a su padre el pasado 25 de agosto producto de esta pandemia. En aquel entonces, lo contó en su programa La Negra Pop con mucho dolor: "La semana pasada se murió mi papá después de haber batallado todo julio y agosto".

"Hace muchos años que ya estaba enfermo, y era una situación esperable, pero nunca pensé que lo iba a tener que afrontar en un contexto difícil, solitario, cruel y doloroso como este, y todas las palabras que puedan imaginarse", detalló triste.

Quien dio a conocer la noticia fue Pablo Montagna en su cuenta oficial de Twitter y sumó también otros casos: "La Negra Vernaci Positivo -@rpettinato Negativo".

Diego Korol habló de su estado de salud tras dar positivo de Coronavirus

Diego Korol se hisopó luego de enterarse que algunos de sus compañeros del ciclo Despierta corazón, por radio Pop FM 101.5, y el resultado fue positivo. El locutor decidió aislarse junto a su esposa y su pequeño hijo en su casa.

"Me siento bien, por suerte estoy por ahora sin síntomas. Me hisopé ni bien me enteré que había algunos compañeros que no estaban viniendo a la radio porque estaban con síntomas", aseguró el conductor a Teleshow.

Luego, el periodista agregó: "Además arranqué un programa a la tarde en NET TV y no quería comprometer a nadie. Me hice el test rápido ni bien salí de la radio y me dieron el resultado a los cinco minutos".