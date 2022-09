Harry Styles y Olivia Wilde, reconciliados: las pruebas de que no se terminó el amor

Harry Styles y Olivia Wilde están reconciliados. Si bien en un primer momento se decía que "su pareja" no era más que una maniobra de marketing para promocionar "Don't worry darling", ellos parecen hacer oídos sordos a los rumores y volvieron a mostrarse juntos. Esta aparición pública llega luego de que se dijera que su romance había terminado.

La dupla fue vista en el 'after-party' de la presentación de su película en Nueva York. Los protagonistas de "Don't Worry Darling" se encontraban en el AMC Lincoln Square Theater el lunes por la noche. Allí se los vio muy amigables, hablando efusivamente. Incluso se han animado a tomarse fotografías juntos. Incluso Olivia estuvo presente en el show que brindó en New York hace días.

En la fiesta posterior se los vio juntos también y no se separaron en toda la noche. De acuerdo con TMZ, Olivia Wilde y Harry Styles estuvieron juntos todo el tiempo hablando entre sí y mostrándose realmente cómodos. De esta manera, parece que la relación es un hecho.

Olivia Wilde niega que Harry Styles haya escupido a Chris Pine

El festival de Venecia se convirtió en el centro de los escándalos luego de que trascendieran unas imágenes de Harry Styles en las que presuntamente habría escupido a su compañero de peli, Chris Pine.

Invitada al programa de Stephen Colbert, Olivia Wilde ha negado que esto ocurriera, achacándolo al hambre del público por el morbo, sensacionalismo y los fenómenos virales.



"Otro de los rumores raros sobre mi película es el 'Escupitajogate', que seguramente te sonará...", señaló Wilde antes de que el presentador le interrumpiera leyendo de una tarjeta: "¿Escupió Harry Stiles a Chris Pine, sí o no? Razona tu respuesta".

"No, no lo hizo", respondió Olivia Wilde entre risas . "Pero es un ejemplo perfecto de cómo la gente busca el drama donde puede. Harry no le escupió a Chris, de hecho...". Colbert la interrumpió: "Solo el tiempo lo dirá". A lo que la directora dijo de forma contundente: "De verdad que no lo hizo".

Chris Pine también desmintió al escupitajo de Harry Styles

Chris Pine se encargó de desmentir también al supuesto escupitajo. El actor extendió un comunicado en la revista People e incluso aseguró que se trataba de "una historia ridrícula".

En dicho escrito aseguró que es una "completa falsedad" y "el resultado de una extraña ilusión online"..