Inventando a Anna: quién es la pareja "real" de la protagonista de la serie

Inventando a Anna es una de las series más populares de Netflix en el último mes y un verdadero boom en la plataforma.

La ficción, protagonizada por Julia Garner, cuenta la historia real de Anna Sorokin o Delvey quien se hacía pasar por una millonaria heredera alemana que quería conformar un club dedicado a la elite de Nueva York.

La serie, que también protagonizan Anna Chlumsky y Arian Moayed, revela en detalle cómo la protagonista inventa este personaje que logró estafar con miles de dólares a parte de su entorno.

Julia Garner, protagonista de Inventando a Anna.

Pero detrás de Anna está Julia Garner, una actriz de 28 años quien da vida de manera única a esta mujer rusa de carácter manipulador y débil. Sobre este rol, la joven aseguró que fue uno de los desafíos más importantes de su carrera. “Es una responsabilidad ser la protagonista, pero muy emocionante. Ha sido uno de los rodajes más duros que he tenido, ha durado diez meses y he llevado encima a este personaje todo ese tiempo”, dijo en una anterior entrevista.

Julia Garner interpretó a Anna Delvey, una estafadora que engañó a la elite de Nueva York.

Julia comenzó con pequeño papel en The Americans (2015) y luego formó parte de Ozark (2017), otra de las series exitosas de Netflix. En esta ficción la protagonista de Inventando a Anna, encarnó a Ruth papel que llevó a la serie a los premios Emmy donde ganó como Mejor Actriz de Reparto.

Quién es la pareja de la protagonista de Inventando a Anna

Antes de Inventando a Anna, Julia Garner comenzó su relación con Mark Foster, líder de la banda Foster The People.

Iventando a Anna: quién es la pareja "real" de la protagonista de la serie

La pareja se conoció en el Festival de Cine de Sundance y en 2019 se comprometieron. "Me leyó un poema que me había escrito, y cuando terminó, se arrodilló y me pidió que me casara con él", contó.

Julia y Mark se casaron tiempo después en Nueva York.

Julia Garner y Mark Foster en su boda.