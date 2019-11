La foto de Jennifer Aniston sin maquillaje que es furor en las redes

Semanas atrás, Jennifer Aniston debutaba en Instagram con una foto de los más elocuente: ella en primer plano junto a todo el elenco de Friends (Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schiwmmer y Mathew Perry) reunido en una imagen que hizo estallar a la reded social.

Con el correr de los días, Jen continuó compartiendo parte de su intimidad, algo que los fans agradecieron llenándola de comentarios y "likes". La actriz reconoció que no quería "ser la única sin Instagram", aunque todavía no entiende la lógica de la app. “Me sigue pareciendo todo muy extraño. No lo entiendo, no tiene sentido para mí. Me encantaría que alguien me lo explicara, pero ahí está y ahora tengo que seguir con eso”, aseguró hace unos días durante una entrevista reconociendo que su cuenta en realidad la abrió para promover The morning show, su nueva serie televisiva.

Ahora, Aniston volvió a hacer de las suyas y con motivo de continuar las promociones de proyecto, compartió una imagen "al natural" que se viralizó.

En la imagen, Jennifer aparece en primer plano luciendo absolutamente hermosa a cara lavada sin nada de maquillaje, con el cabello recogido y mostrando una enorme taza con el logo de su programa.