El particular motivo por el cual Jennifer Aniston abrió su cuenta de Instagram

Semanas atrás, Jennifer Aniston debutaba en Instagram con una foto de los más elocuente: ella en primer plano junto a Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schiwmmer y Mathew Perry, todo el elenco de Friends reunido en una imagen que hizo estallar a la redes social, que de hecho se colapsó por unas horas.

Actualmente, la cuenta de Jen tiene 18 millones de seguidores y es una de las más populares ya que nos permite ver un poco de la intimidad de la actriz, a la que tantos fans admiran y de la que sólo se tiene referencia por sus entrevistas o por las fotos de los paparazzis.

Ahora y con el boom de su debut a cuestas, la actriz reveló por qué decidió abrir su cuenta en la mencionada red social. De acuerdo a lo revelado a The Guardian, Aniston se creó un perfil para comenzar a promocionar The Morning Show, su más reciente proyecto laboral junto a Reese Whiterspoon.

Pero pese a que la decisión fue laboral, la actriz reconoció que no quería "ser la única sin Instagram", aunque todavía no entiende la lógica de la app. “Me sigue pareciendo todo muy extraño. No lo entiendo, no tiene sentido para mí. Me encantaría que alguien me lo explicara, pero ahí está y ahora tengo que seguir con eso”, aseguró.

Jennifer reconoció que Instagram es una buena herramienta para promover su trabajo, sin embargo aseguró que "siempre me pregunté por qué tendría que abrirme un perfil. Al fin y al cabo, la gente ya estaba metida hasta el cajón de mi ropa interior antes de hacerlo”, dijo con su particular humor, y cerró con picardía: "Al menos, ahora puedo decidir qué ropa interior les dejo ver”, concluyó con picardía.