Kanye West lucha contra un episodio bipolar tras postularse a presidente

Kanye West sorprendía al mundo luego de anunciar su candidatura a presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, las explicaciones que luego brindó en una entrevista en torno a su decisión, comenzaron a "hacer ruido": Dijo que su partido se llamaría "Fiesta de Cumpleaños" porque "cuando él gane será el cumpleaños de todo el mundo". Ahora, a estos disparatados dichos, se sumó que su entorno más cercano habría confirmado que el productor estaría atravesando un episodio bipolar. Destaquemos que el rapero y esposo de Kim Kardashian en 2018 hizo público que padecía este trastorno mental.

Según el portal de entretenimiento TMZ, fuentes cercanas al músico confesaron que el autor de "The Life of Pablo" se encuentra “en medio de un episodio bipolar grave”. Su entorno piensa que esto ha repercutido seriamente en su toma de decisiones y algunas de las cosas que dijo la semana pasada.

Dicho medio explicó también que West sufre ataques graves con su trastorno bipolar generalmente una vez al año y que, en este momento, se encuentra en medio de uno. De acuerdo con las fuentes, la familia del cantante está preocupada por él ya que sus declaraciones públicas le están trayendo serios problemas.

La estrella del Hip Hop fue quien en 2018 confirmó que sufre de un trastorno de bipolaridad y en octubre de ese año dio más detalles al revelar que no utiliza medicamentos para tratarlo, ya que “sofoca” su proceso creativo. No obstante, el Clan Kardashian y amigos del productor no pierden la esperanza de que este nuevo episodio pase a la brevedad y que todo vuelta a la "normalidad".