Kim Kardashian, primera dama: las fotos que predijeron a Kanye West presidente

La candidatura de Kanye West, de 43 años, a presidente de los Estados Unidos tomó a más de uno por sorpresa luego de que él mismo lo anunciara vía Twitter. Sin embargo, su idea viene de larga data e incluso su esposa, Kim Kardashian, de 39 años, protagonizó una producción de fotos junto a su hija North West en 2017 en la que emulaban a la icónica Jackie Kennedy con su heredera, Caroline.

En aquella oportunidad, la estrella del reality show "Keeping up with the Kardashians" posó para la revista interview como "La nueva primera dama de Estados Unidos". Significó la primera tapa para su pequeña hija y fueron retratadas por el fotógrafo Steven Klein.

Actualmente, la mujer que vive en Calabazas y tiene un Net Worth valuado en $900 millones de dólares, es madre de North, Psalm, Saint y Chicago. En 2014 oficializó su amor con el autor de "The life of Pablo" en sagrado matrimonio, luego de comenzar a salir "a escondidas" durante el 2012. Recordemos que Kim y Kanye habían sido amigos durante varios años tras conocerse en 2007.

En las fotos en las que Kardashain se puso en la piel de Jackie Kennedy, se la vio con peinado y look característico de los años 60: aros de perlas, trajes de dos piezas, guantes blancos y un bolso extra small. En ese entonces, la empresaria y socialité había compartido vía Twitter un poco de la intimidad de esta súper producción.

Finalmente, tras el anuncio de su esposo, el rapero y fundador de Yeezy, Kanye West, el sueño de Kim podría hacerse realidad y convertirse en la sucesora de Melania Trump en lo que a primera dama respecta.