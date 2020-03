La conmoción de Katy Perry tras ver a una participante de American Idol convulsionar

Además de ser una de las grandes voces de la música, desde hace unos años, Katy Perry se desenvuelve como jurado de American Idol, un reconocido programa de talentos estadounidense en donde buscan a la mejor voz. La artista, quien está esperando a su primer hijo junto a Orlando Bloom, vivió un estresante momento cuando una concursante empezó a convulsionar en pleno escenario mientras filmaban el show televisivo.

Makayla Brownlee, de 17 años, se presentó ante los jueces -Perry, Lionel Richie y Luke Bryan - para interpretar su versión de "Rainbow" de Kacey Musgraves y en ese momento el estrés la venció y tuvo que ir a un costado del escenario para recibir ayuda médica.

Mientras Perry sugería "darle espacio", el resto del jurado fue a ver cómo se encontraba la joven, quien luego fue llevada a urgencias." En séptimo grado me diagnosticaron síncope vasovagal : se trata de una afección que ante situaciones de angustia o estrés, que hace que disminuya mi flujo sanguíneo y puede provocar convulsiones y desmayos", contó luego la participante sobre la enfermedad con la que batalla y la que la hace ceder ante momentos de extrema tensión.

Tras su paso por el hospital, Makayla volvió a subir al escenario y pudo terminar su performance, emocionando a Perry quien luego aplaudió de pie a la concursante.

"No hay nada de qué avergonzarse, #MakaylaBrowlee. Todos manejamos el estrés de manera diferente. Esa fue la actuación más dulce de Rainbow. Estoy conmovida porque pudiste regresar y cantar para nosotros y darnos otra perspectiva de la vida, que necesitamos recordar a veces", fue el mensaje que subió Perry a su cuenta oficial de Twitter, dándole ánimos a la joven.

That was the sweetest performance of ‘Rainbow’ #MakalylaBrownlee. So thrilled you were able to come back and sing for us and give us that perspective we need to be reminded of sometimes ♥️ #AmericanIdol @KaceyMusgraves