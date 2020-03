A los 81 años murió Kenny Rogers, la leyenda de la música country

Kenny Rogers, creador de grandes éxitos como de la música country falleció a los 81 años. El músico murió anoche por causas naturales, en su casa y rodeado de sus allegados, según un comunicado publicado por la familia en la cuenta oficial de Twitter del artista.

Con éxitos como "Lady," "Islands In The Stream," "Lucille," "She Believes In Me" y "Through the Years", Rogers lideró en 24 ocasiones la lista de los más escuchados y ganó seis “Country Music Awards”. Además, fue reconocido gracias a sus dúos con la cantante de country Dolly Parton y sus apariciones en algunas películas y programas de televisión, como "The Muppet Show" (El show de los Muppets o los Teleñecos, en español).

Fue incluido en el Salón de la Fama de la música country y triple ganador de los premios Grammy. También fue reconocido en 2013 con el premio Willie Nelson por los logros de carrera de la Academia de la Música Country, entre otros.

El último concierto del veterano cantante de música country tuvo lugar el pasado 25 de octubre en Nashville (Tennessee, EE.UU.) y en él actuó junto a estrellas como Dolly Parton en un tributo a su legado artístico.