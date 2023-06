Kourtney Kardashian y Travis Barker sorprendieron a sus seguidores al revelar el género de su próximo bebé de una manera única y rockera. A través de las redes sociales, la pareja compartió un emocionante video en el que se revela que esperan un niño, ¡todo con un estallido de confeti azul!



En el video publicado en Instagram por Kardashian, podemos ver a la estrella de reality shows embarazada sentada en el regazo de Barker, quien se encuentra detrás de una batería lista para la sorpresa. Con una sonrisa en su rostro, ella espera ansiosa mientras Barker pregunta: "Dime cuándo estés lista. ¿Nuestro pirotécnico está listo?".

El momento en el que Kourtney hizo público su embarazo.

El video del "gender reveal" del bebé de Travis y Kourtney

Entre risas y emoción, Kardashian confiesa que no sabe lo que está a punto de suceder. En ese momento, Barker comienza a tocar un redoble de tambores y, justo cuando los dos se besan, el aire se llena de confeti azul que se eleva gracias al golpe de los platillos de la batería. La explosión de color confirma que están esperando un niño.



El entusiasmo se apodera de la escena mientras se escuchan voces emocionadas gritando: "¡Lo sabía!". La pareja celebra con otro apasionado beso, compartiendo la alegría de esta nueva etapa de sus vidas.

Esta no es la primera vez que Kourtney Kardashian y Travis Barker sorprenden a sus seguidores con anuncios públicos. Hace unos días, durante un concierto de Blink-182 en Los Ángeles, Kardashian reveló su embarazo sosteniendo un cartel desde la multitud que decía: "TRAVIS IM PREGNANT", haciendo referencia al icónico video musical de "All the Small Things".



Kourtney y Travis.

Sin duda, esta pareja ha encontrado una forma creativa y emocionante de compartir su felicidad con el mundo. Los fans esperan con entusiasmo la llegada de su nuevo integrante y están ansiosos por seguir siendo parte de su viaje hacia la paternidad.