Kristen Wiig fue mamá de mellizos mediante vientre de alquiler

Kristen Wiig, protagonista de Las Cazafantasmas, confirmó que fue mamá de mellizos mediante un vientre de alquiler. Junto a su pareja Avi Rothman, la actriz recibió a sus niños a principios de año.

Aunque no confirmó la noticia, fue la revista People quien aseguró que los bebés ya estaban con ella. Días atrás, cuando se celebró el Día de la Madre en Estados Unidos, la protagonista de Dama de honor dio indicios de esta noticia en Saturday Night Live. Durante el capítulo del día de la madre "en casa" insinuó que estaba experimentando la maternidad. Primero hizo referencia a lo mucho que le gustaría abrazar a su madre Laurie Johnston, a quien, luego, agradeció por prepararla "para ser madre".

"Este es el espectáculo del día de la madre, y en SNL, es un momento muy especial para celebrar a las madres. Desafortunadamente, probablemente, como muchos de ustedes, no puedo estar con mi madre en este día de la madre. Así que espero que esté bien, me gustaría decirle que la amo. No sé si realmente valoré a mi madre en los primeros 45 años de mi vida. Pero este año me siento especialmente agradecida por su consejo, su amor. Estoy muy agradecida por todas las cosas que me ha enseñado, como prepararme para ser madre ", dijo.