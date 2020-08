La emotiva poesía que escribió Milán Piqué,el hijo de Shakira a su padre

El hijo mayor de Shakira y Gerard Piqué, Milán, emocionó a su padre con el poema que le escribió de puño y letra, en donde lo elogia a más no poder. El niño decidió escribirlo en inglés y su padre orgulloso no dudó en compartirlo con sus millones de seguidores.

Si bien Gerard no es muy adepto a las redes sociales, a veces hace algunas publicaciones pero no son más de 3 o 4 al mes. Cuando considera que hay algo importante en su carrera, algún tema social o familiar de relevancia, entonces sí postea.

Poem by Milan. So proud of him! 😍 pic.twitter.com/eSNLq8PBvf