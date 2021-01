La ex esposa de Armie Hammer rompió el silencio: “Es un monstruo”

Hollywood está horrorizado. El actor Armie Hammer fue acusado de canibalismo luego de que salieran a la luz chats perturbadores chats sexuales con fantasías de violación y canibalismo.

Ahora, y en medio de estas acusaciones que el actor negó, su exesposa, Elizabeth Chambers, rompió el silencio y dijo estar “horrorizada y asqueada” tras conocer las conversaciones que su ex tuvo a través de su cuenta de Instagram.



De acuerdo al Daily Mail, Chambers aseguró -mediante un allegado- que Hammer “parece ser un monstruo” y que las acusaciones no la tomaron por sorpresa ya que “muchas de estas mujeres ya habían contactado con Elizabeth, y aunque ella no quería admitirlo antes, ahora sabe que están contando la verdad”.

“Armie tenía un lado completamente diferente que ella no conocía. Si siempre estuvo ahí y él lo mantuvo oculto, o si sucedió algo que lo cambió por completo, ella no lo sabe”, aseguró la persona cercana a la ex esposa del actor, que aún no se ha pronunciado públicamente sobre este asunto que conmocionó a Hollywood.

El protagonista de la película de Netflix, Rebecca, y la mujer estuvieron casados por 10 años y se separaron el pasado julio. Son padres de dos hijos: Harper, de 5 años, y Ford, de 3. De hecho, el anuncio de la separación fue efectuado por ambos a través de sus redes con un extenso texto en donde decían separarse de mutuo acuerdo.

"Trece años como mejores amigos, almas gemelas, socios y luego padres. Ha sido un viaje increíble, pero juntos decidimos pasar página y terminar con nuestro matrimonio. Al entrar en este próximo capítulo, nuestros hijos y nuestra relación como co-padres y queridos amigos seguirán siendo nuestra prioridad", habían expresado.

¿Cómo se desató el escándalo?

El escándalo vio la luz cuando, Daily Mail desarrolló y compartió algunas teorías, fotos y chats publicados por la cuenta de Instagram House of Effie y Armie quedó en la mira.

En unos supuestos chats de Instagram el actor confiesa ser "cien por ciento caníbal" y admite: "Estoy pensando en tener tu corazón en mis manos y controlar cuándo late. Soy 100% caníbal. Quiero comerte. Antes no lo había admitido. Corté el corazón de un animal vivo y me lo comí mientras estaba todavía caliente”, le dice el actor en unos mensajes difundidos a la persona que lo expuso en las redes sociales.