El drama de la princesa de Emiratos Árabes: asegura que su padre la tiene de rehén

La hija del primer ministro de Emiratos Árabes, la princesa Latifa, asegura que es rehén de su padre y grabó a escondidas desde su baño unos videos en los que asegura que teme por su vida. Además dice que la tienen encerrada y contó cómo la secuestraron hace 2 años cuando se escapó de su país.

Latifa es una de las 30 hijas del jeque Mohamed ben Rachid Al Maktoum, emir de Dubai y ministro de defensa de los Emiratos Árabes. La madre de la princesa es Houria Ahmed Lamaache una de las 6 esposas que tuvo el emir, uno de los hombres más ricos del mundo.

La desesperante situación de Latifa la llevó a grabar los videos en los que relata su calvario: "estoy en una cárcel. las ventanas tienen rejas, no me dejan salir al exterior y peligra mi seguridad y mi vida. No puedo sobrevivir a esto", relataba en voz baja en el video que logró hacerle llegar a una amiga.

Los integrantes del movimiento "Free Latifa" entregaron los videos a la BBC quienes los emitieron en el programa de noticias Panorama, el martes por la noche, asegurándose previamente que fueran auténticos.

La princesa dice que fue secuestrada en la India por fuerzas especiales que la llevaron de vuelta a Dubai en 2018 de quienes se defendió pateando, mordiendo, pero igualmente fue reducida. Latifa Al Maktoum, ya había intentado escaparse cuando tenía 16 años pero también fue capturada y encarcelada por 3 años.

Desde el ministerio de asuntos exteriores de los Emiratos, aseguran que "comprobaron que su excelencia la jequesa Latifa, recibe cuidados y apoyo". Por su parte la ex alta comisionada para los derechos humanos de la ONU declaró al diario The Times, que "Latifa es una joven con problemas que atraviesa una situación médica". Sin embargo, al ver los videos, se dio cuenta que fue vilmente engañada ya que le hicieron creer que la jequesa sufría de un trastorno bipolar y por lo tanto ahora pide que se investigue el caso.

Un caso similar sucedió con una de las esposas del emir, la princesa Haya Bint Husseins, quien también huyó junto a sus 2 hijos pero al llegar a Londres pidió que la protejan de su esposo a la justicia británica de quien ya estaba divorciada.

Ahora, Latifa, desesperada y encerrada pide ayuda para liberarse de lo que ella asegura que es un secuestro en su propio hogar.