La última vez que Luis Miguel vio a su mamá, Marcela Basteri: dolorosa despedida en Madrid, llanto e incertidumbre

Tras la llegada de la segunda entrega de "Luis Miguel, la serie" muchas incógnitas comenzaron a surgir. Es que la desaparición de su madre, Marcela Basteri es uno de los principales enigmas en torno a la vida del cantante mexicano.

Si bien en la serie se relata que Luis Miguel vio a su mamá por última vez durante un concierto en la Argentina, lo cierto es que quien fue manager de un tour del mexicano contó otra versión de los hechos, que encierra un triste y desolador final.

Según Jaime Vas, Luis Miguel y Marcela Basteri se vieron por última vez en 1986, en Madrid, cuando el artista tenía tan solo 15 años. Ese año Vas se encontraba gestionando la aparición del ‘Sol’ en un programa de la televisión chilena, aunque Luisito Rey, padre del joven, puso un montón de excusas para que esto no se concretara e incluso pidió que Marcela pudiera viajar a reencontrarse con su hijo.

Luis Miguel junto a Marcela Basteri.

“(Luis) me dice que Luis Miguel no había visto a su madre desde hacía varios meses. Yo no tenía idea de la historia en ese momento. Ni yo, ni nadie. Pero él me insistía..., y además me pidió que pusiéramos los pasajes, porque ella vivía en Italia”, señaló sobre lo que sucedió en 1986.

Según trascendió, Luisito Rey le pidió más extravagancias para concretar el viaje de Luis Miguel al territorio chileno. “Desde Chile solo se pagaron dos vuelos desde Milán a Madrid: el de Marcela y el de Sergio”, dijo Vas, dejando entrever que efectivamente existió el encuentro de Marcela Basteri con su hijo.



Cómo fue el último encuentro entre Luis Miguel y su mamá, Marcela Basteri

Marcela Basteri y Sergio llegaron a Madrid un poco antes que el resto. Ella y Luis Miguel habían quedado verse en un restaurante del segundo piso del aeropuerto para charlar. Antes del encuentro, Vas narró que fue a Madrid a buscar a Luis Rey y a ‘Micky’ para tomarse un café y luego ya subieron a reunirse con Marcela.

El encuentro finalmente se dio, pero Vas indicó notar algo raro, tenso en el aire. "Cuando llegó Marcela, una señora rubia, guapísima, Luis Miguel corrió hacia ella y la abrazó", relata quien fue manager del Luismi. “Por primera vez me pregunté qué onda, qué pasaba acá..., no era normal, estaban como pegados por un chicle”, recordó.



Jaime Vas dijo que el encuentro duró tan sólo unos minutos. Marcela Basteri abrazó a su hijo y le dio besos en las mejillas, con los ojos llenos de lágrimas. Por su parte, el cantante se encontraba muy feliz y sonreía mucho. Luego Luis Miguel le pidió a su padre que le deje hablar en privado con su madre, cosa que finalmente Luisito Rey terminó aceptando. Según Vas indicó que esa conversación duró alrededor de una hora y cuarto.

Luis Miguel junto a Marcela Basteri.

“Yo estaba preocupado, mi interés en ese momento era que por fin se subieran al avión. Pero Luis Rey me decía que esperara, que el niño no veía a su madre hacía varios meses. ‘No seáis tan insensible’, me repetía”, contó. A las 22:00 madre e hijo se despidieron, ambos llorando.

“Me impresionaron… el niño se fue muy triste. Lo estaba esperando su secretario y un guardaespaldas. Se despidió y yo llamé a Ernesto para avisarle. ¿Luis Rey y Marcela Basteri? No supe para dónde se fueron”, dijo Vas.

El productor y manager recordó en la misma entrevista que tres años más tarde se encontró con Luis Miguel en París. Cuando el cantante lo reconoció, se acercó y lo abrazó: “Me preguntó cómo había estado. Fue todo muy bonito. Al rato, cuando estábamos hablando, me dijo: ‘Tú estuviste conmigo la última vez que yo vi a mi madre’”, contó Jaime Vas.