Las amenazas de muerte a la autora de Harry Potter

Sin duda alguna, Joanne. K. Rowling, se ganó el cariño de todos tras su exitosa saga de Harry Potter. Logró récords de venta, millones de reproducciones, un parque especial en Disney y reconocimientos y múltiples premios en todo el planeta. Sin embargo, no todo es color de rosa en la vida de la autora ya que, con sus últimas declaraciones, se ganó el enfrentamiento de diversas organizaciones las que manifiestan el repudio a Rowling.

Joanne se opone a la idea de que el sexo se determina por la voluntad de las personas y no por la biología. En recientes declaraciones, manifestó: "Estoy segura que solía haber una palabra para esa gente. Que alguien me ayude.¿Mujeras?, ¿Mujerus? ¿Mojeres?", escribió y las cataratas de repudio no tardaron en llegar. Pero lejos de callarse, la escritora fue por más: "Si el sexo no es real, no hay atracción hacia el mismo sexo. Si el sexo no es real, se borra la realidad vivida de las mujeres en todo el mundo". Intentando remendar sus palabras y para defenderse manifestó: "Conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas para discutir sus vidas de manera significativa", y concluyó: "Decir la verdad no es odio". En otro de sus post, también comparó las hormonas de conversión de género con los antidepresivos.

Ese fue el puntapié inicial para recibir las peores amenazas, incluso de muerte. La directora del club de fans de Harry Potter fue durísima al respecto: "Dejen de comprar los libros de la escritora y las películas basadas en ellos". Un colegio de West Sussex, estaba a punto de bautizar uno de sus recintos con su nombre pero, tras sus dichos, el proyecto fue dejado de lado.

La editora de Editorial Hachette, que estaba próxima a lanzar un nuevo libro, también se manifestó en contra y no quieren hacer la publicación porque aseguran no estar preparados para trabajar con la autora por sus comentarios transfóbicos, mostrando el apoyo a la comunidad LGBT.