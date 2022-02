La vida de Diego Boneta cambió por completo desde que se metió en la piel de Luis Miguel para protagonizar la serie que cuenta la vida del cantante.

De repente el actor de 30 años dejó el anonimato para no poder caminar más por la calle. Y el mismo día que se estrenó la segunda temporada de la serie, en abril de 2021, oficializó su noviazgo con la actriz y diseñadora Renata Notni (26). Aunque dicen que están juntos desde diciembre del 2020 pero no querían confirmarlo hasta no sentirse seguros de su amor.

Las fotos de Diego Boneta y su novia: amor en la playa y compromiso. Foto: guacamouly.com

Amantes del “perfil bajo”, la pareja se relajó a disfrutar de “Fendi Beach”, en Miami, como lo mostró guacamouly.com. Aunque los amigos aseguran que Diego y Renata estaban celebrando algo más que su segundo San Valentín y sería su secreto compromiso luego de que él la sorprendiera con un anillo que luce orgullosa y que esperan reunir a sus familias para hacer pública una unión que terminaría en una próxima boda.

