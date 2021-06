Diego Boneta fue acusado por un compañero de elenco de haberlo lastimado

La segunda temporada de Luis Miguel: La Serie cuenta una de las partes más oscuras de la vida de Luis Miguel y las polémicas parecen no quedar solo en la pantalla. Martín Bello, quien en la ficción interpreta al tío del popular cantante, denunció a Diego Boneta por violencia durante los rodajes.

El episodio por el cual el actor español acusa al protagonista es el que en el Sol de Méxic descubre que su madre desapareció y le reclama a su tío, de una manera muy violenta, que le diga sobre su paradero. “Lo decidieron ellos sin avisarme, ni nada. Yo no di consentimiento. Estas cosas entre actores se pactan y se arman”, explicó Bello en LAM.

El rodaje de dicha escena se grabó en diez tomas que fueron subiendo el tono y la violencia. “En la primera, me rompió una cadena que era de mi mamá, que había muerto unos meses antes. Ahí paré y dije que me buscaran la cadena y los anillos porque sino, no seguía. Vi que la cosa se ponía fea. Cada vez más tomas con cada vez más intensidad”, dijo Bello sobre el comportamiento abusivo de Boneta durante esa grabación.

Martín Bello mostró en "LAM" los golpes y moretones que le dejó Diego Boneta tras la violenta escena que los cruzó en el rodaje.

“Tengo moretones, porque él me agarra de la piel. Doy con la cabeza contra la pared. Me quedó una lesión en el cuello… Me han llegado a dar dolores de cabeza y se me quedaba media cara dormida. Me dio mucho miedo, me asusté mucho. No sabía lo que estaba pasando”, cerró el español sobre la escena que dejó en él dolores crónicos y otras severas secuelas

Mientras la tercera temporada de Luis Miguel: La Serie está confirmada y en pre-producción, Martín Bello no ha sido convocado y, según el mismo cree, fue por el escándalo tras la violenta actitud de Diego Boneta en el set.

El romance de Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, y Diego Boneta: "Un amor secreto"

Si bien es de suponerse que un ingenioso guión, con fuertes giros dramáticos y un poderoso antagonista garantizan gran parte del éxito de una historia, cuando la realidad supera la ficción suele impactar tanto o más que cualquier libreto. Por eso desde que Michelle Salas, la hija que tuvo Luis Miguel con Stephanie Salas y que interpreta la argentina Macarena Achaga, hizo su estelar aparición en la segunda temporada de la serie de Netflix, un antiguo amor de la joven salió a la luz dejando a más de un espectador sin aliento.



La modelo tuvo un apasionado romance con Diego Boneta, el estelar protagonista que hoy interpreta a su padre en la ficción. El amorío, inmortalizado en fotos de Guacamouly.com que datan del 2013 donde se los ve a los besos y abrazos, habría sido secreto y hasta sobrevolaron los rumores de boda y convivencia con la heredera mayor de Luismi.

Diego Boneta y Michelle Salas vivieron un apasionado romance con rumores de boda incluidos.

"Nos estamos conociendo, es una buena chica. Es muy guapa y muy buena onda. La conocí en Los Ángeles”, declaraba Diego Boneta que unos años más tarde, en la ficción suceso de las plataformas, debe adoptar una figura paternal con la actriz que interpreta a Michele (su ex) en la adultez. En boca de todos, no solo por su talento sino por su nuevo carácter de sex symbol, Boneta no puede evitar ser hoy el blanco de todas las miradas.



Porque aunque pasó casi una década de aquella relación fugaz pero apasionada, no caben dudas que Diego Boneta debió revivir parte de esta historia de amor al compartir set con quien se puso en la piel de Michelle Salas, que en la vida real fue su novia y hoy alimenta el morbo de más de un televidente.