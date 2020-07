Margot Robbie reveló su técnica para lograr dormir: tomar cerveza en la ducha

Dueña de una belleza y carisma impactantes, con tan sólo 30 años (recién cumplidos este 2 de julio), Margot Robbie ha logrado conquistar a la industria fílmica de Hollywood. Desde papeles como los que realizó en Escuadrón Suicida, El lobo de Wall Street y Yo, Tonya pasando por los más recientes Once Upon a Time in Hollywood y El escándalo, la actriz mostró toda su versatilidad.

Pero, pese a ese halo de sofisticación, belleza y fuerza que imprime a sus roles en la pantalla grande, Robbie es una figura que se destaca por su espontaneidad y sinceridad. En una de sus últimas entrevistas, la actriz reveló un dato insólito e hilarante: toma cerveza en la ducha para luego poder dormir plácidamente.

"Me encanta darme ‘baños con cerveza’. O tomarme una buena cerveza en la ducha. Cuando grababa Whiskey Tango Foxtrot, un día comenté: ‘¡Dios mío, qué ganas de llegar a casa!’, y la estilista de Tina Fey me dijo: ‘Yo también, estoy deseando darme una ducha con cerveza’. Me contó que se tomaba una cerveza fría mientras se daba un baño con agua muy caliente o una ducha, y que eso la ayudaba a dormir. Me quedé pensando: ¡Eso suena genial! Así que ahora, cada vez que llego del trabajo, me doy una ducha con una cerveza o un baño, si tengo tiempo. Me cuesta mucho desconectar", comentó la actriz a la revista Harper’s Bazaar.

Reconocida fan de Harry Potter, la actriz también reveló que, si después de este ritual no logra conciliar el sueño, también recorre a sus viejos libros que ha leído incontables veces. “Me ayuda a desconectar", reveló.