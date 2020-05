Megan Fox y Brian Austin Green se separaron, ¿por un tercero en discordia?

Tras ser protagonistas de fuertes rumores de crisis, Megan Fox y Brian Austin Green confirmaron su separación. Previo a la cuarentena obligatoria, la estrella internacional fue vista junto a Machine Gun Kelly y las especulaciones de traición se instalaron en el mundo del espectáculo. Por su parte, Austin Green ya no llevaba su anillo de casado y todo iba encaminado hacia la ruptura.

"Siempre la querré. Y sé que ella siempre me querrá y sé que lo que respecta a la familia que hemos construido es muy buena y muy especial. Es una mierda cuando la vida cambia algo que estabas acostumbrado a hacer, algo que has estado haciendo durante 15 años, algo de lo que intentabas no deshacerte,", expresó el actor de 46 años en la entrega de su podcast, With Brian Austin Green, publicado este lunes.

Luego, habló de un 'aspecto desconocido' respecto al rapero cuyo verdadero nombre es Colson Baker: "Conoció a este chico, Colson, en el set de rodaje. Nunca lo he conocido. Megan y yo hemos hablado sobre él. A estas alturas, son solo amigos. Confío en su juicio. Siempre ha tenido muy buen juicio. No quiero que la gente piense que ella o él son villanos o que yo fui la víctima de ninguna forma".

Megan y Machine se encontraban filmando la película Midnight in the Switchgrass, un policial dirigido por Randall Emmett en el que también estaban presentes figuras como Emile Hirsch, Megan Fox, Bruce Willis, Lukas Haas, Sistine Stallone y Michael Beach. Si bien el propio Brian habló Baker y su exposa con total caballerosidad, los motivos de separación no fueron del todo aclarados y quedaron instaladas fuertes dudas al respecto.