Michael Madsen rompió el silencio tras la muerte de su hijo Hudson de 26 años

Michael Madsen, el actor recordado por ser parte de varias películas de Quentin Tarantino, vive los días más oscuros tras el suicidio de Hudson, su hijo de 26 años.

La noticia impactó días atrás cuando se conoció el deceso del joven. Mientras aún se investigan las causas de su muerte, el actor rompió el silencio en medio de su profundo dolor.

"Estoy en shock porque mi hijo, con el que hablé hace algunos días, me dijo que era feliz. El último mensaje que me envió fue 'te quiero, papá'", relató Madsen en un escrito que dio a conocer The Times.



“No vi signos de depresión. Es muy triste. Trato de encontrar sentido y entender lo que ocurrió” continúa en el texto.

Hudson estaba en la base del ejército de Hawaii, donde era sargento. El joven tenía una vida bastante sencilla, estaba casado y según el actor de 64 años su matrimonio “era sólido”.

“Había tenido los típicos cambios económicos que tiene la gente, pero quería formar una familia. Miraba al futuro con ilusión, así que es algo increíble. No puedo entender lo que pasó”, siguió Madsen en su texto asegurando que desea que la policía haga una profunda investigación por las causas que llevaron a la muerte de su hijo.



Hudson, el hijo de Michael Madsen

La muerte de Hudson, el hijo de Michael Madsen: lo que se sabe de la investigación

La noticia sobre la muerte del hijo de Michael Madsen se dieron a conocer tres días atrás cuando fuentes policiales confirmaron al medio The Sun que el joven se habría quitado la vida.

De acuerdo a dicho medio, el joven fue encontrado muerto por una herida de bala. “Puedo confirmar que Hudson Lee Madsen, de 26 años, murió por una herida de bala en la cabeza en un presunto suicidio en la isla de Oahu”, dijo un representante del Departamento del Médico Forense en Honolulu.

