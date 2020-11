Miley Cirus y Cody Simpson, separados definitivamente: sale a la luz la reacción que lo confirma

El romance de Miley Cyrus y Cody Simpson terminó en agosto, apenas un año después de que empezaron a salir en octubre de 2019. Los dos fueron inicialmente "amistosos" tras la ruptura, y Cyrus explicó la situación en su Instagram Live. Sin embargo, ahora la "buena onda" parece haberse terminado.



"Se supo que mi novio y yo habíamos roto. Fue confirmado por una 'fuente confiable' a pesar de que nadie es confiable en una relación, excepto las personas que participan en ella. Pero en este momento, dos mitades no pueden hacer un todo, y estamos trabajando individualmente en nosotros mismos para convertirnos en las personas que queremos ser, como todos los demás a esta edad. Solo estamos decidiendo quiénes queremos ser con nuestras vidas, qué queremos hacer con nuestras vidas, así que no la conviertas en una historia dramática si la semana que viene salimos a comer pizza. Hemos sido amigos durante 10 años y seguiremos siendo amigos, así que no lo conviertas en algo que no es." , expresó Miley Cyrus en aquel momento.

The Daily Mail informó que Simpson dejó de seguir a Miley Cyrus en Instagram cuando lo fotografiaron con su brazo alrededor de la "supuesta nueva novia" Marloes Stevens el miércoles pasado. Previamente, Stevens también fue fotografiada besando a Simpson a principios de este mes.



Por su parte, Miley Cyrus también dejó de seguir a Simpson, aunque no hizo declaraciones al respecto. Los fanáticos notaron que Cyrus no seguía a Simpson a principios de noviembre e incluso borró las fotos que tenía junto a su ex pareja. Tal es así, que en su cuenta personal no hay registro de que entre ellos existiera una relación alguna vez.