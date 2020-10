Mindy Kaling fue mamá en secreto por segunda vez

Mindy Kaling, la actriz de la exitosa serie The Office, se convirtió en mamá por segunda vez y sorprendió a sus fans que nada sabían de la espera de su segundo hijo.

Discreta al máximo sobre su vida privada, la intérprete reveló su más reciente maternidad que ocurrió el pasado 3 de septiembre, cuando dio a luz al nuevo miembro de la familia.

Mindy comentó la buena nueva en The Late Show With de Stephen Colbert, donde asistió en calidad de entrevistada. "Lo cuento por primera vez, es extraño, pero di a luz a un niño el 3 de septiembre", reveló

"¡Nadie sabía que estabas embarazada!", le respondió el anfitrión del programa ante las risas de la actriz. "Esto es una noticia para mucha gente. Su nombre es Spencer. Me olvidé de la parte más importante".

Vale destacar que la actriz de Ocean's 8 es madre de una niña de dos años y medio llamada Katherine. "Mi sentimiento es que, hasta que no hable con mi hija sobre eso, no voy a hablar con nadie más sobre ello", le había dicho al New York Times con el humor que la caracteriza.