The Crown: quién es Mohamed Al-Fayed, el personaje determinante en la vida de Lady Di

El miércoles 9 de noviembre, Netflix estrenó la quinta temporada de The Crown. La serie escrita por Peter Morgan y basada en hechos históricos dramatiza la historia de la Reina Isabel II y los sucesos políticos y personales más relevantes de su reinado. Imelda Staunton, Jonathan Pruce, Dominic West, Elizabeth Debicki, Jonny Lee Miller y Lesley Manville, son los encargados de demostrar por qué la Corona británica vivió 1992 como un Annus Horribilis; además del nuevo personaje: Mohamed Al-Fayed, el intruso de la corte inglesa que fue determinante en la vida de Lady Di.

The Crown: Lady Di y Mohamed Al-Fayed

La quinta entrega de la serie de Netflix se centrará en principios y mediados de la década de 1990, abarcando principalmente el gobierno de John Major como primer ministro, y el desplome del matrimonio entre el príncipe Carlos y Diana Spencer, finalizando con el fallecimiento de “la princesa del pueblo”. Se espera que esta temporada sea una de las más brillantes, gracias al desfile de actores de primera línea; pero paradójicamente también será una de las más oscuras. La historia de la familia real británica estuvo marcada por numerosos acontecimientos históricos durante la última década del Siglo XX.

The Crown: Dodi y Mohamed Al-Fayed

El encargado de interpretar al empresario Mohamed Al-Fayed es Salim Dau, el actor de origen palestino. “Este es el papel más importante de mi carrera” expresó el hombre de 72 años en una entrevista. Luego de sus papeles en Gaza Mon amour, Let It Be Morning y Oslo, Salim encarna al poderoso multimillonario egipcio que siempre se destacó por sus negocios y por tener esparcidos por el mundo yates, mansiones, helicópteros y jets privados. Es el propietario del Hôtel Ritz París, y quien se hizo cargo del contrato de arrendamiento de Villa Windsor en París (la antigua casa de Eduardo VIII). Anteriormente fue dueño de Harrods y del club de fútbol Fulham FC.

Mohamed Al-Fayed

En 2013, Forbes estimó la riqueza de Al-Fayed en 1400 millones de dólares, dato que lo situó en el puesto número 1031 a nivel mundial. Mohamed Abdel Moneim Fayed intentó de muchas formas introducirse a la alta sociedad inglesa, pero su enorme fortuna no le permitió convertirse en un ciudadano británico de pleno derecho. Por mucho dinero que arrojara a las arcas del Estado y a sus fundaciones benéficas, Al-Fayed descubrió que siempre sería un “wog”, término inglés para referirse de manera despectiva hacia un extranjero. Mientras que el millonario presentaba solicitudes para su naturalización como ciudadano británico, el Gobierno lo consideraban un mentiroso que “no era digno de confianza” y le denegaban sus peticiones.

Mohamed Al-Fayed

Mohamed Al-Fayed compró el antiguo internado de la princesa en Kent y ayudó a fundar la New School en West Heath, institución dirigida a niños con necesidades adicionales y problemas de salud mental. Conoció a Lady Di y a Carlos de Inglaterra en 1986, durante un torneo de polo que había sido patrocinado por Harrods. Desde entonces la princesa de pueblo visitó la tienda de manera regular y se hizo cercana al magnate. Cuando Diana y Carlos se divorciaron en 1996, Mohamed la invitó a unas vacaciones en el sur de Francia junto a los príncipes Guillermo y Harry, y le presentó a su hijo Dodi. Con el tiempo la pareja comenzó su romance.

Mohamed Al-Fayed

El magnate tenía un profundo amor por su hijo Dodi, su predilecto. Su trágica muerte junto a Lady Di en 1997 en el puente de París despertó en él un odio vengativo contra la monarquía y los servicios de inteligencia británica, a quienes culpaba de haber desencadenado el accidente automovilístico. Según su teoría conspirativa, Lady Di estaba embarazada de Dodi y pretendían casarse, algo que la Corona británica no estaba dispuesta a aceptar. “Soy un padre que ha perdido a su hijo. He luchado durante diez años, al final quiero que se haga justicia. Estoy seguro de lo que pasó. Yo sé que fueron asesinados” expresó durante el juicio por la muerte de Diana en 2007.

La estatua de Lady Di y Dodi Al-Fayed en Harrods

El multimillonario sostenía que había actuado el MI5 y MI6, en colaboración con la inteligencia francesa, y que detrás de todo esto estaba el racismo de la Corona británica. Mientras tanto, afirmaba que “no querían que Diana se casara con un musulmán y que el futuro rey de Inglaterra tuviera un árabe como padrastro y a otro como abuelo”. Con el tiempo Al-Fayed se resignó y dejó de lado sus teorías. En 2005, el empresario mandó a colocar una escultura de bronce de la princesa de Gales y su hijo en su tienda Harrods, para "mantener vivo el espíritu de la pareja". La estatua, que fue retirada en 2018, reproducía a la pareja bailando y sus manos tocaban una paloma en representación del Espíritu Santo.

Actualmente Mohamed tiene 93 años, está casado con la modelo finlandesa Heini Wathén, tienen cuatro hijos y viven en Ginebra.