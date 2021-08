Murió Charlie Watts: las 10 mejores frases del baterista de los Rolling Stones

Charlie Watts reconocido baterista de los Rolling Stones murió este martes a los 80 años.

La triste noticia fue confirmada mediante un comunicado que emitió su publicista, Bernard Doherty, quien reveló que el prestigioso músico estaba internado en un hospital de Londres donde, días atrás, le habían realizado una intervención de la que se revelaron pocos detalles.

Charlie Watts ingresó en Rolling Stones en 1963 y, desde entonces, integró la banda más prestigiosa de los últimos tiempos. Según el resto de sus integrantes, Keith Richards y Mick Jagger, el baterista era el verdadero líder de la banda. Además de ser el baterista, Charlie también ejercía su oficio de diseñador gráfico donde diseñó algunas de las tapas de sus discos.

En su legado, el artista dejó una serie de innumerables frases que quedarán para la posteridad.

No soy buen líder ya que cambio de opinión constantemente y me cuesta tomar decisiones.

Tu set de batería es un caso de estudio por su simpleza.

Creo que es una bebida horrenda para ser honesto.

Odio salir de casa. Me encanta lo que hago, pero me encantaría volver a casa todas las noches.

Siempre hay un momento oportuno para realizar las cosas.

Desafío a cualquiera a tocar como Charlie Watts.

Esta es la música que hago yo, los Rolling Stones soy yo, son mi vida, el resto son pasiones e intereses alternativos.

Prefiero tocar sutilmente que alardear con la batería.

No quiero dejar de tocar. Temo dejarlo y hacerme viejo.

De qué murió Charlie Watts

Charlie Watts debió suspender la gira de los Rolling Stones USA No Filter Tour debido a sus problemas de salud. Aunque no se sabe a ciencia cierta qué enfermedad padecía, el baterista había sido intervenido semanas atrás aunque no se dio detalles de qué tipo de operación había atravesado.

En 2004, Watts luchó contra el cáncer de garganta por lo que luchó durante cuatro meses en un tratamiento que incluyó también radioterapia. El artista fue diagnosticado después de descubrir un bulto en el lado izquierdo de su cuello. Los médicos realizaron una biopsia que confirmó que el tumor era maligno y le diagnosticaron cáncer de garganta en junio de ese año.