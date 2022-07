Antonio Ibáñez, reconocido por su participación en la serie “El Ministerio del Tiempo”, murió a los 34 años tras luchar contra el cáncer.

El actor, que también era pintor y modelo, dejó una carta que fue compartida en sus redes sociales después de su partida. He luchado con todas mis fuerzas, pero no he conseguido ganar esta batalla", decía el mensaje póstumo.

Murió el actor Antonio Ibáñez y dejó un mensaje para sus seguidores

"Tenía muchas ganas de vivir y seguir creando arte. Aun así, podréis ver, sentir y tocar mis energías más puras en todos mis cuadros. Allí os podréis perder en mi alma linda y generosa”, agregó.

Antonio Ibáñez había participado también de grandes éxitos como Aída y La que se avecina. Además, fue parte de The Dancer, un reality show de baile.

La lucha de Antonio Ibáñez

En julio de 2021, Antonio Ibáñez compartió en sus redes el mensaje más desgarrador. El artista confirmó a sus seguidores que padecía cáncer y lo expresó con un conmovedor mensaje.

“En la vida las cosas son como son, pasan porque tienen que pasar. Las experiencias te preparan para muchas cosas; para esta, por ejemplo, no tanto, pero estoy con más fuerza que nunca para afrontar esto y todo lo que venga con valentía; con una energía que se ha apoderado aún más de mi cuerpo, mente y alma”, compartió.

Antonio Ibáñez.