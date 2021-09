Murió Michael K. Williams, protagonista de The Wire

Michael K. Williams, de 54 años, fue hallado muerto este lunes en su departamento de Nueva York.

El actor, reconocido por protagonizar la serie The Wire, habría sufrido una sobredosis aunque, por el momento, no está confirmadas las causas de su deceso.

Michael K. Williams interpretaba a Omar Little en la mencionada serie y daba vida al papel de un hombre que robaba a los traficantes de droga. Entre sus reconocidos trabajos el intérprete se destacó por su rol en 12 años de esclavitud y otras conocidas series como "Boardwalk Empire" y "The Night Of".

En sus inicios, Williams trabajó como coreógrafo participando en giras y videos de figuras como George Michael o Madonna.

En el cine también participó en títulos tan populares como la nueva Cazafantasmas, Los amos de Brooklyn, La Carretera, El increíble Hulk, la adaptación del videojuego Assassin's Creed o la saga La Purga.

