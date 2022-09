Nathy Peluso y el desnudo total que se hizo viral

Nathy Peluso rompe la red a lo Kim Kardashian, con un desnudo para el infarto. La cantante se ha convertido en la nueva imagen de Desigual, para la temporada otoñal en Europa. Las fotos son parte de la colección que la rapera lanzó con la firma española.

En las imágenes de campaña, la marca y la artista se desnudan: es la primera vez que Nathy aparece totalmente desnuda en una campaña para una firma de moda.

“Ya no pido perdón ni permiso”, declara la nacida en Argentina en el vídeo de la campaña, parafraseando una de sus canciones. Esta declaración de intenciones resume la filosofía de vida que conecta a Desigual y a Nathy Peluso: ser fiel a uno mismo, a una misma, de forma sincera.

Nathy Peluso se desnudó para la campaña de Desigual.

La marca, que ya había colaborado con la artista en 2019, y Nathy Peluso vuelve a ser elegida porque es un máximo referente de confianza en sí misma. “Me enorgullece que mi gente se sienta identificada con lo que hago, que tomen rasgos de mi cultura y mensaje y los hagan suyos", dice.

Nathy Peluso se desnudó para la campaña de Desigual.

Las fotografías de la campaña -cuatro desnudos y un retrato- fueron una creación de Txema Yeste. En ellas, Nathy Peluso sostiene un bolso color amarillo con el que cubre sus partes íntimas.

CaptionNathy Peluso se desnudó para la campaña de Desigual.

Dicha pieza es un diseño en piel de Maitrepierre para Desigual, la firma francesa con la que la marca lanzará una colección esta misma temporada. El bolso está disponible en amarillo, negro y blanco y tendrá una versión mini, solo en blanco.

El vídeo que es parte de este lanzamiento fue filmado por Pau López (Manson) y muestra a la artista moviéndose rítmicamente, con su impronta.

Por qué Nathy Peluso tiene un ojo de cada color

Se ha convertido en un guiño personal, al igual que ha pasado con David Bowie. Nathy Peluso padece heterocromía, una anomalía que solo el 1% de las personas del mundo posee. La heterocromía en los ojos no es otra cosa que cada iris tiene un color diferente.

De visita al 'El Hormiguero' de Pablo Motos, Peluso bromeó: “Cuando me da un disgusto, ¡pum!, me cambia el color del ojo izquierdo, no lo puedo controlar. Es el disgusto, yo soy muy pasional”, algo que provocó las risas del conductor y la cantante

Es algo más habitual en animales como el perro y el gato, pero también se da en los humanos. Los ojos pueden llegar a ser de colores distintos, lo que sería heterocromía total, o solo en una pequeña parte del iris distinta al resto en ambos ojos, que sería una heterocromía parcial. Es una particularidad que puede darse desde el nacimiento o adquirirse posteriormente.