Natti Natasha confirmó su embarazo: "Muchos doctores me dijeron que no podía ser madre"

Natti Natasha, reconocida cantante dominicana, confirmó su embarazo en su presentación en los Premios Lo Nuestro.

Con un impactante vestido blanco, la artista mostró su panza de seis meses, fruto de su relación con el productor musical Raphy Pina.

"Hoy celebramos por partida doble este gran regalo que me han dado los mejores fanáticos del mundo. Y esta bendición que está aquí frente a ustedes. Una prueba más de que las mujeres somos unas guerreras. Tantas veces muchos doctores me dijeron 'no vas a poder ser madre' y aquí está enfrente de ustedes esta barriguita de seis meses, compartiendo con el mundo entero", dijo Natti en su discurso al recibir el galardón a la Mejor Canción del Año.

La historia de amor de Natti Natasha

Raphy y Natti Natasha comenzaron su relación hace varios años pero intentaron mantener en la más absoluta reserva. Sin embargo, antes de anunciar su embarazo la autora de Sin Pijama confirmó su compromiso con el productor.

Tiempo atrás, la cantante aseguró que sentía lista para ser madre, lo que era uno de sus mayores sueños. Su pareja, por su parte, tiene tres hijos de su matrimonio anterior. Ambos se dicen padres de una perrita de raza maltesa mini de tres años.